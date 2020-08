Pese a restricciones, siguen operando tianguis en localidades de Coatepec

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, lamentó que a pesar de que se han restringido las operaciones de los tianguis, hay vendedores y ciudadanía que no acatan las indicaciones, como es el caso de la localidad de Tuzamapan, en donde el tianguis sigue instalándose.



“Se les ha estado exhortando a que no tengan operaciones, pero la verdad ha sido complicada, por ejemplo, el tianguis de Tuzamapan ha seguido operando, la gente es incrédula a pesar de que hay conocidos que tienen COVID-19, la gente sigue desconfiando, aunque también es la necesidad que existe en los coatepecanos”, dijo.



Asimismo, señaló que el parque municipal sigue cerrado pues los contagios no han disminuido y aunque admitió que los vendedores de este espacio han solicitado reabrir, el Ayuntamiento no ha acordado el inicio de una nueva normalidad.



“Muchos nos han estado pidiendo reabrir, iniciar operaciones con normalidad, pero nosotros no hemos acordado que ya todos los negocios operen con normalidad, las medidas continúan y continúa cerrado en tanto no disminuyan los contagios”, destacó.



Expuso además que los negocios grandes continúan observándose abarrotados, pero esto se debe a que la ciudadanía no quiere acatar las medidas sanitarias.



“Algunos negocios las dictan (las medidas) pero al ejecutarlas no se hace, entra la esposa y luego el esposo y son varios integrantes de una misma familia, es difícil que los negocios adviertan esto, por eso las cadenas grandes se siguen viendo abarrotadas”, sostuvo.