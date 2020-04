Pese a riesgo de muerte, niña víctima de pederastia no accede a aborto: Equifonía

El desconocimiento de los protocolos de atención de parte del personal de Salud dificulta el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a dos mujeres en situación de alto riesgo.



Es el caso de una menor de edad, víctima de pederastia, atendida en la zona norte de la entidad y una paciente de la región de Xalapa.



La enlace del Colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra, explicó que dicha asociación proporcionó acompañamiento a las dos mujeres con riesgo de muerte, ante las respectivas unidades de Salud.



En el caso de la paciente mayor de edad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) diagnosticó la necesidad de aplicar la ILE a la mujer, sin embargo, González Saavedra indicó que a la fecha no existe constancia de la implementación del procedimiento.



"En este caso, el IMSS es quien no ha atendido de manera adecuada a la señora, aun cuando el IMSS determinó que de continuar el embarazo, la paciente podría estar en riesgo y de hecho, está en riesgo su salud y su vida".



"Y también mujeres con un embarazo no deseado y que podrían entrar en las causales permitidas por el Código Penal, nos han estado contactando porque hay esa confusión de que si pueden ser atendidas en esta época de contingencia. (...) En las últimas tres semanas, 10 mujeres han pedido el acompañamiento de la organización", dijo.



Dicha situación evidencia que la pandemia por Coronavirus 2019 y la Emergencia Sanitaria por Causa de Fuerza Mayor complican los lineamientos en las unidades médicas para atender la salud materna.



Por lo anterior, el Gobierno de México publicó el documento "Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida" y en el cual específica que la atención de la salud materna continúa bajo la contingencia.



Y es que al no existir un lineamiento para la atención de la Salud materna en la contingencia, por parte de los servicios sanitarios puedan mejorar la consulta a las embarazadas.



Negó por otra parte que el Colectivo Equifonia haya recibido quejas de mujeres por violencia de género en casa.



"Hasta este momento no nos han contactado familiares o mujeres que necesiten acompañamiento por violencia en el ámbito familiar", dijo.