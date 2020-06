Pese a riesgo, Hospital de Álamo obliga a trabajar a enfermera con cáncer

Familiares y trabajadores del Hospital General de Álamo se inconformaron en la vía pública debido a que los directivos presuntamente obligan a una empleada con cáncer a seguir trabajando.



Se trata de la enfermera Alba Marina Cabrera Ramírez, a quien no le permiten ausentarse de sus labores pese al riesgo que corre por la contingencia por COVID-19 y al ser personal de riesgo.



Con la consigna “Todos somos Alba” los manifestantes pidieron al secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, la destitución del director del Hospital General, Víctor Hugo Sú Jiménez.



De acuerdo con información de medios informativos de la zona, desde marzo de 2019 Cabrera Ramírez fue diagnosticada con cáncer de seno grado tres.



Ahora, ante la contingencia por COVID-19 solicitó un permiso para ausentarse del trabajo y evitar un contagio que pudiera complicar su tratamiento.



Pese al riesgo, el director señala que al ser empleada de contrato no tiene derechos laborales y tiene que seguir acudiendo.



La enfermera con siete años de antigüedad laboral pidió la intervención del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez en este asunto.



“Hay días que me duelen horrible las piernas y mis dedos y ellos no entienden nada de eso”, señaló la afectada.