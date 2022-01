Pese a semáforo naranja, descartan restringir acceso al Centro Histórico de Veracruz Puerto

A pesar de que el municipio de Veracruz pasó de semáforo epidemiológico amarillo a naranja, no se prevén restricciones viales o comerciales y se mantienen las medidas sanitarias anunciadas desde la semana pasada, en la que se destaca el uso obligatorio del cubrebocas en espacios públicos.La alcaldesa porteña, Patricia Lobeira, afirmó que aún no se determina si habrá sanciones a quienes no acaten la medida del uso de la mascarilla, sin embargo, de manera general hay aceptación en la medida.“Lo seguimos analizando pero hemos visto que la gente ha respondido muy bien al uso del cubrebocas. Ya llevamos casi 2 años en pandemia y la gente ya sabe que cuando viene este tipo de aumento en los contagios empieza a usar más el cubrebocas en espacios públicos cerrados”, dijo.El cierre de la circulación y restricción en la zona del Centro Histórico no se está considerado pero sí la revisión de que se cumpla la recomendación del uso del gel antibacterial y sana distancia en los comercios.“Por el momento no, vamos a seguir con las medidas sanitarias, ya sabíamos que esto podría pasar por la ola que estamos teniendo y por cómo se ha ido desarrollando pero vamos a seguir con las medidas necesarias”.Resaltó que si bien hay un repunte en los contagios, el reporte sanitario refiere que las hospitalizaciones han disminuido.