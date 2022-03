Pese a sentencias de ex duartistas, recursos malversados no han sido devueltos

Pese a las sentencias de los tribunales administrativos federales y estatales contra ex duartistas, los recursos malversados no han sido devueltos a favor del Estado.El Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco, señaló que pese a las resoluciones que suman miles de millones de pesos no ha habido reintegros del dinero."No, nada. La Secretaría de Finanzas no ha recibido ningún recurso, ningún reintegro", declaró el funcionario.En los últimos años ex servidores públicos de la administración de Javier Duarte de Ochoa, quien purga una condena en el Reclusorio Norte, han sido condenados por tribunales administrativos, que han determinado que efectivamente malversaron recursos federales.Apenas este 16 de marzo, se dio a conocer que el extesorero Arnulfo García Fragoso deberá devolver más de 3 mil millones de pesos a las arcas del Estado, derivado de un proceso iniciado por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).Durante el ejercicio fiscal 2015, el entonces Tesorero de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, desvió más de 3 mil millones de pesos.Por ello, el Órgano de Fiscalización promovió en el año 2020 tres Recursos de Revisión ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) a efecto de recuperarlos; el TJAV declaró fundados los agravios expuestos y condenó al duartista a devolver 3 mil 242 millones 921 mil 632.49 pesos.Igualmente, Carlos Aguirre Morales extesorero duartista acumula nueve sentencias en contra, determinadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por un monto de 5 mil 287 millones 322 mil 728 pesos.