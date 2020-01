Rosca de Reyes toda una tradición mexicana, pese a ser de origen europeo

Partir la Rosca de Reyes se ha convertido en una tradición para los mexicanos, pero su origen se remonta al Rey Herodes y las intenciones de matar al niño Jesús, al no lograrlo, como burla, se diseñó un pan redondo al que se le introducían muñecos de barro y se adornaba con frutos secos para simbolizar la corona.



Así se propagó por toda Europa, haciendo alusión a los Reyes Magos, porque fueron ellos quienes debían notificar a Herodes de la ubicación del niño Dios, sin embargo, no lo hicieron, por lo cual no pudo ser sacrificado.



Esta tradición llegó a México a través de los españoles hasta convertirse en una de las más importantes en la temporada navideña, explicó el historiador veracruzano, Ricardo Cañas.



“El ejército hacía un pan redondo con levadura, se le ponían frutos secos caramelizados simulando las joyas que tiene la corona del Rey Herodes, adentro se colocaba una piedrita o se hacía de barro un pequeño muñequito que era o representaba al niño Dios y con un cuchillo tenías que ir partiendo el pan hasta que te lo encontraras, entonces era una forma en la que se burlaban y es la parodia de lo que quiso hacer el rey Herodes”.



Originalmente se realizaba la noche del 6 de enero, después de la llegada de los Reyes Magos, pero al tiempo, la rosca se ha anticipado y se puede partir desde el mes de diciembre y posterior al Día de Reyes.



Al partir la rosca no debe faltar el chocolate, un ejemplo de la fusión de las tradiciones extranjeras con la particularidad mexicana.



“La Rosca de Reyes, que se debería comer el 6 de enero, ahora se hace días antes y tiene más que ver con la matanza de los inocentes. Es en México ya una tradición que se combina perfectamente con el chocolate que es de origen mexicano y que no podemos degustarla si no es con el chocolate”.



Originalmente, la Rosca de Reyes sólo llevaba un muñeco, que era el buscado por el Rey Herodes, en México se adoptó el muñeco para quien lo encontrara fuese el “padrino” de presentación en la iglesia del niño Dios el 2 de febrero, día de la Candelaria.



Ahora, el compadrazgo se reparte entre varios para que alcance para los tamales que en el país se implementó para ligarlo con la Rosca de Reyes.