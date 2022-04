Pese a SSP y Guardia Nacional, aumentan secuestros en Jamapa: Alcalde

El alcalde de Jamapa, Víctor Morales Castro, negó conocer con anterioridad el hallazgo de fosas clandestinas en su municipio, tal como lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado, no obstante, afirmó que sí hay incremento de casos de secuestro y extorsión en la población.Señaló que se mantienen al margen de la investigación, no obstante, pedirán en la reunión de la Mesa de Seguridad que les den información al respecto y se incremente la seguridad en la zona."Salió una nota de la Fiscalía a nivel federal con respecto a que habían hecho una detención de un grupo de personas que han venido secuestrando en la zona de Medellín y Jamapa y en el momento de la detención dan a conocer que tienen unas fosas, es la información que puedo decir. Ha habido secuestros, la ciudadanía no tiene la cultura de denuncia, tiene temor, Jamapa ha perdido la tranquilidad".En lo que va de la administración, sabe de cinco personas secuestradas y liberadas, en estos casos se piden cantidades de entre 300 y 400 mil pesos."Se supone que son gente que está aprendiendo, gente joven que no tiene habilidad. Creo que hoy las autoridades están dando un golpe certero a este grupito".El Edil resaltó que la Policía Municipal está desarmada desde hace dos años y aunque se cuenta con seguridad de la Policía Estatal y Guardia Nacional, no ha sido suficiente"Nuestra policía no tiene armas. Debo decir sí hay jamapeños metidos es un grupo que está fuera de Jamapa. Son jamapeños metidos en grupos pero no dentro de Jamapa, yo creo que de la zona de Medellín, Veracruz, en ciertas regiones en donde se organizan".Morales Castro aseguró que si bien cuenta con escolta no ha tenido la necesidad de reforzar su seguridad.“Traigo guardaespaldas, no me ando confiando", finalizó.