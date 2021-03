Pese a sufrir atentado, Secretario general del SUTERM Orizaba no renunciará

A pesar del atentado que sufrió el recién electo secretario general de la Sección 84 del SUTERM, José Luis Luna Luna y su familia, la madrugada de este viernes, no renunciará, afirmó en una rueda de prensa ofrecida.



Mencionó que por los hechos que vivió aún no ha interpuesto denuncia, aunque ya la prepara con la asesoría del Jurídico del CEN del gremio y de la propia Comisión Federal de Electricidad, ya que tanto el dirigente nacional del sindicato como la empresa le dieron todo el apoyo.



Dijo no tener pruebas que le permitan señalar a alguien por esos hechos, ya que es un trabajador y padre de familia que no tiene enemigos, por lo que el caso quedará en manos de las autoridades.



Agregó que este día habló con el dirigente nacional, Víctor Fuentes del Villar, quien le dio todo su apoyo, por lo que contará con vigilancia tanto para él y su familia como para todos sus colaboradores.



Aunque ya recibió el nombramiento como secretario general y rindió protesta para el periodo 2021-2027, mencionó que por el incidente que tuvo esta madrugada, en donde estuvo en riesgo su integridad y la de su familia, aún no ha acudido a tomar posesión del edificio sindical.



Mencionó que por parte del CEN se llevara a cabo una auditoria a la anterior administración encabezada por Vicente García Trujeque.