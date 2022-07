Pese a tener COVID, Alcalde de Orizaba acudirá a trabajar al Palacio Municipal

El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, dio positivo a Coronavirus, así lo confirmó a través de una entrevista que le realizaron en su canal de televisión TVeo.El edil refirió que desde el sábado dio positivo y ha estado con sintomatología leve y trabajando desde casa; sin embargo, este día se presentará en la oficina para atender algunos pendientes.Añadió que conducirá sólo su vehículo e ingresará por las escaleras del Palacio Municipal directo a su oficina, sin tener contacto con nadie más.Sobre el caso del asesinato del niño Alan, dijo: "Cuando hay un animal de este tipo, un psicópata loco y estúpido, no hay que darle abrazos. Ese no merece vivir. Asesinar a un niño, no merece vivir esa persona. Sé que me pueden acusar en Derechos Humanos pero yo estoy para defender a los ciudadanos de bien y este niño merecía vivir".Añadió que: "Este animal, gracias a Dios, que está detenido, se va a pudrir en la cárcel. Nadie puede atentar contra los niños y contra las persona sin llevar un castigo".