Pese a testimonios y video intentan acusar falsamente a Gregorio "N"

Gregorio "N", precandidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la alcaldía de Tihuatlán, está acusado de delitos que no cometió, en un lugar y hora donde no se encontraba, aseguró la defensa del ex edil al referir que Goyo "N" permanece a disposición de la Fiscalía General del Estado por el supuesto delito de portación de arma de fuego en un vehículo con reporte de robo.



El equipo jurídico que lleva la defensa del precandidato y también exalcalde perredista, explicó que en un inicio se trató de difundir que se trataba de un secuestro o “levantón”, no obstante, las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que, a las 11:00 de la mañana del pasado miércoles 7 de abril, Goyo "N" fue detenido por cuatro elementos policiacos que portaban armas de fuego, quienes ingresaron a su taller mecánico ubicado en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, de donde lo sacaron esposado y lo subieron a una camioneta blanca.



En el reporte oficial de las autoridades, se intenta falsear los hechos que quedaron en video y han sido difundidos a nivel nacional, ya que en el reporte de la Fiscalía de Veracruz, se señala que a Gregorio "N" supuestamente lo detuvieron ese mismo día miércoles pero hasta las 5:48 horas de la tarde, respondiendo a un llamado de los vecinos de la comunidad “La Concepción” en el municipio de Álamo.



A pesar de que Goyo "N" fue detenido desde las 11:00 de la mañana en su taller mecánico ubicado en el municipio de Tihuatlán, la Fiscalía reporta oficialmente que fue detenido 6 horas después, en un punto a 31 kilómetros de distancia del lugar real de la detención, pues refiere que vecinos de la comunidad "La Concepción", en el municipio de Álamo, llamaron a la policía para reportar un enfrentamiento entre hombres armados a bordo de vehículos.



“Según las autoridades, la policía llega casi a las 6:00 de la tarde y a Goyo lo encuentran adentro de una camioneta negra con armas de fuego y por eso señalan que lo detienen en flagrancia y lo ponen a disposición de la Fiscalía General del Estado con sede en Álamo y ahí es donde está recluido”, puntualizaron.



Sin embargo, los abogados resaltan que esa versión es imposible de sostener, ya que en el vídeo donde se observa la detención en el interior de su negocio en Tihuatlán, tiene registro de las 11:00 de la mañana y se observa de manera clara como 4 hombres, que fueron identificados como integrantes de grupos especiales de la Fuerza Civil, llegan en una camioneta blanca, ingresan al local comercial y posteriormente uno de ellos sale con Gregorio esposado, lo suben al vehículo y se retiran.



“Pero según ellos (autoridades) la historia comienza hasta las 5:48 de la tarde”, acotaron al agregar que fue hasta las 11:00 de la noche cuando el detenido se comunicó con su familia y su esposa tuvo acceso a ingresar a verlo en Álamo, ya como detenido.



Durante las 6 horas transcurridas entre el momento real de la detención, es decir, las 11:00 de la mañana, hasta que su detención fue registrada de manera oficial a las 5:48 de la tarde, Goyo "N" habría sido víctima del delito de desaparición forzada de personas, pues las autoridades lo privaron de la libertad de manera ilegal, y ocultaron su paradero durante 6 horas, siendo que en lugar de ponerlo a disposición de una autoridad, durante esas horas fue torturado por las autoridades veracruzanas.



De acuerdo con su abogado defensor, Goyo refirió que después de que lo detuvieron a las 11:00 de la mañana, se lo llevaron vendado hasta un lugar desconocido, en donde lo torturaron para obligarlo a firmar una declaración que lo incriminaba. Asimismo, señala que mientras era torturado, las autoridades intentaron obtener información y acceso a su teléfono celular.



“Refiere que lo golpearon con toallas en las manos para no dejar marcas en el cuerpo, además de que también lo torturaron psicológicamente, le decían que lo iban a matar”.



Bajo amenazas, tortura y con los ojos vendados, a Goyo le hicieron firmar una declaración que por obvias razones desconoce y hasta el momento, a los abogados no se les ha permitido el acceso a esa parte del expediente.



“Sabemos que hay una declaración firmada pero no sabemos que dice”.



A decir de la parte defensora, Gregorio expuso que los policías le pidieron la clave de su teléfono celular, por lo que suponen que enviaron mensajes haciéndose pasar por él, “todo podría indicar que se los mandaron tal vez a alguien de la delincuencia organizada para tratar de vincularlo de esa forma”.



Los abogados señalaron que evidentemente las autoridades están intentando incriminar a Goyo "N" fabricándole un delito que no cometió, sin embargo, esta vez los abusos de las autoridades han sido exhibidos, pues no sabían que existía un video en el que se observa cómo sucedieron las cosas en realidad.



A pesar de que a todas luces se trató de una detención arbitraria, y que el detenido habría sido víctima de los delitos de desaparición forzada y tortura, la Fiscalía del Estado lo mantiene retenido, e intentan armar todo un escenario para justificar la detención violatoria de la ley y de sus derechos humanos.



“Tan es así que la Fiscalía General del Estado hasta un día después emite un comunicado oficial que hace referencia a que fue detenido en flagrancia en la comunidad de Álamo y que estaba en posesión de armas de fuego”, puntualizaron.



En este sentido, lamentaron que la FGE se atreva a emitir un comunicado oficial sustentado en mentiras evidentes, ya que Goyo fue detenido en el interior de su taller en Tihuatlán a las 11:00 de la mañana; no en una localidad de Álamo a 31 kilómetros de distancia, 6 horas después de haber sido detenido. Asimismo, resaltaron que Goyo no cometió ningún delito, y mucho menos una detención en flagrancia, pues a la hora en que según las autoridades sucedieron los hechos, Goyo ya llevaba 6 horas detenido y siendo torturado.



“Todo lo están armando tratando de decir que esa fue la realidad”, acotaron al señalar que esta situación tiene un trasfondo político, ya que Goyo "N" lidera las encuestas para ser el próximo Alcalde de Tihuatlán.



A decir de la defensa, al no existir delitos, ni flagrancia, sino una detención arbitraria, Goyo tendría que ser liberado inmediatamente.



Cabe mencionar que hasta el momento, el detenido se encuentra dentro del término de 48 horas que tiene la Fiscalía General del Estado a partir de la supuesta detención en flagrancia, para decidir si Goyo es liberado o puesto a disposición de un Juez de Control para que sea resuelta su situación jurídica.