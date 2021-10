Pese a violencia política contra excandidata panista; TEV da triunfo a MORENA-PT-PVEM en Tecolutla

Aunque se confirmó violencia política de género en contra de la ex contendiente del Partido Acción Nacional (PAN), Marisela Salas Atzín; el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) confirmó la validez de la elección, los resultados y la entrega de la constancia de mayoría a la alcaldesa electa de Tecolutla, Gabriela Valdez Santés, postulada por la coalición MORENA-PT-PVEM.El blanquiazul presentó un recurso de inconformidad para solicitar la nulidad de dichos comicios aduciendo violencia política de género en contra de su ex candidata, quién quedó en segundo lugar con un apenas 2.1% de diferencia.En su impugnación, el PAN pedía que se revocara el triunfo de la ex abanderada oficialista, ya que al estar acreditados ambos elementos establecidos en la Ley como causales de nulidad, lo conducente era repetir la contienda en dicha demarcación.Pero a juicio de los integrantes del órgano jurisdiccional, ello no era suficiente, sino que se debía establecer si la violencia política en contra de Salas Atzín fue determinante para que Valdez Santés se alzara con la victoria.En el estudio del asunto, se explicó que se constataron tres publicaciones en Facebook con las que se agredía e invisibilizaba a la ex candidata panista; sin embargo, este hecho no fue suficiente para poder revocar la constancia de mayoría a la ahora edil electa.“Al realizar los elementos necesarios para demostrar la determinancia se llega a la conclusión que no se actualizan todos los elementos, por lo tanto, no es posible que el PAN alcance su pretensión de anular la elección por tal razón”, se estableció en la sentencia aprobada la noche de este viernes.La magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, ponente de la cuenta, recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), estableció que confirmar violencia política de género no era suficiente para invalidar comicios válidamente celebrados.Sino que era fundamental llevar a cabo el estudio de cinco elementos consistentes en conocer las circunstancias modo, tiempo y lugar; que la diferencia de votos entre el primero y segundo lugar fuera menor al 5 %; la atribuilidad de la conducta; su incidencia concreta en el proceso electoral y la afectación a los derechos político- electorales.“Todos estos elementos deben actualizarse para que se tenga por acreditada la determinancia necesaria para poder anular una elección, ya que, si alguno de ellos no se actualiza, daría como resultado, que aun existiendo los primeros dos requisitos, no serían suficientes para poder anularla”, precisó.Por este motivo, es que tanto ella como sus homólogos, Claudia Díaz Tablada y Roberto Sigala Aguilar, confirmaron el triunfo de Gabriela Valdez Santés, como alcaldesa electa de Tecolutla.En la plenaria, también validaron los comicios, los resultados electorales y la entrega de la constancia de mayoría al ex candidato de PODEMOS a la Presidencia Municipal de Coacoatzintla, José Rodolfo Durán Méndez.