Pese a virus, no paran labores en Dirección de Telebachillerato, critica Sindicato

La directora general del Telebachillerato, Iraís Dalila Reyes Cruz, desoyendo las instrucciones gubernamentales de dar asueto al personal a su cargo, “hostiga” a todos los trabajadores de esta dependencia educativa a cubrir las guardias establecidas en las diferentes oficinas.



Esto lo denunció Ramón Domínguez Polo, secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV-FATEV-CAT), quien dijo que estas disposiciones las está aplicando Luciano Ramírez Moncayo, jefe del Departamento de Servicios Escolares de dicha dirección.



A través de un audio enviado a los trabajadores del Telebachillerato, Reyes Cruz ordena cubrir un día de guardia y aquél que no pudiera hacerlo, tendría “presentar licencia médica o recetas del Seguro Social que estipulen que no puede asistir a cumplir con esta instrucción”.



En esa dependencia son alrededor de 50 trabajadores, de los cuales 13 de ellos son afiliados a esta organización sindical y se están solicitando cubrir una guardia de cuatro personas por día.



De igual manera en el área de Televisión Educativa, también se está exigiendo cubrir una guardia al personal.



“En este departamento, tenemos a una agremiada de nombre Ana Bertha Sampieri Beristain, con más de 60 años de edad y que presenta problemas de diabetes, a quien le hablaron por teléfono para que fuera a cubrir la guardia, cuando la semana pasada le habían ordenado retirarse a su domicilio para evitar un contagio del COVID-19, dada sus condiciones de vulnerabilidad”.



Por este motivo, es que se solicita la intervención del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, para que tome las medidas disciplinarias correspondientes en contra de su subordinada, ya que con lo realizado, incumple una orden presidencial y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de no permitir laborar a personas vulnerables.



Finalmente, responsabilizó a la citada funcionaria de cualquier situación que pudieran enfrentar los agremiados al SMV, por la contingencia sanitaria, toda vez que en dichas oficinas nos se han establecido las condiciones preventivas para hacer frente a esta emergencia de salud pública.