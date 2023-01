Peso establece nuevo récord frente al dólar; termina semana en $18.77 al mayoreo

El peso estableció un nuevo récord frente al dólar, mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se dio un respiro este viernes luego de un rally de nueve jornadas de ganancias.El peso terminó la semana en 18.77 unidades en operaciones al mayoreo y se colocó en su nivel más fuerte desde el 21 de febrero de 2020, antes de la pandemia.En lo que va del presente año, el superpeso acumula una apreciación de 3.6 por ciento o 71 centavos, lo que tiene que ver con la expectativa de los inversionistas en relación a que la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos hará una pausa en sus aumentos de tasas de interés, o incluso reducirlas, de acuerdo con James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco.El dólar al menudeo cerró ayer a la venta en 19.23 unidades en ventanillas de CitiBanamex, 3.6 por ciento o 72 centavos menos que a finales del año pasado.“Si los datos no confirman algo distinto a lo que está anticipando el mercado, hay posibilidades de que la paridad siga bajando y no se puede descartar que la apreciación se ubique alrededor de los 18.50 pesos en los siguientes días o en lo que resta del mes”, estimó el especialista.La siguiente semana se darán a conocer datos de los precios al productor y las ventas al menudeo en Estados Unidos. Dependiendo de los resultados, dijo, el tipo de cambio puede seguir bajando, pero también existe la posibilidad de una toma de utilidades y que vuelva a subir para pegarse hacia los 19 pesos.El otro catalizador importante que puede cambiar este comportamiento es la reunión de la Fed del próximo 1 de febrero.La autoridad monetaria estadounidense busca que el mercado esté en línea con sus expectativas, porque ha insistido que no va a bajar las tasas de interés y que todavía falta mucho por hacer en la lucha contra la inflación. Eso sería lo único que puede poner un freno a la fortaleza relativa del peso, pero no para que cambien por completo las expectativas del mercado, opinó Salazar.Por su parte, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV logró alcanzar las 53 mil 904 unidades por momentos de este viernes, un máximo que no tocaba desde hace un año, pero al final terminó en 53 mil 577 puntos y rompió una racha de nueve jornadas de ganancias.