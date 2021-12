Petroleros reclaman a PEMEX falta de transporte, en Coatzacoalcos

Trabajadores petroleros se manifestaron en la Terminal Marítima de Pajaritos debido a que la empresa los dejó sin el servicio de transporte de la zona industrial hasta Coatzacoalcos; donde vive la mayoría de los obreros.Son cerca de 300 trabajadores los afectados por esta situación.Esta tarde a la hora de salir de su guardia laboral se llevaron la sorpresa de que no había vehículos para transportarlos y de manera extraoficial supieron que la administración no le ha ha pagado a la empresa que se encarga de prestar el servicio, por lo que dejaron de funcionar ante el adeudo de casi tres años.Con pancartas en mano se manifestaron en las oficinas de Ramón Estaraneta, superintendente de la TASP Pajaritos y exigen que se les restablezca el servicio ya que están violando el contrato colectivo de trabajo.Más de 300 trabajadores se presentarán mañana en su parada correspondiente de no haber transporte quedarán amparados por la Cláusula 43 de contrato colectivo del sindicato petrolero.