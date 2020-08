Pide al Ayuntamiento de Xalapa retirar lodo que deslavó fuerte lluvia

Buenas tardes:



El motivo por el cual me dirijo a ustedes es por la siguiente razón, el día 24 de junio del año en curso, se registró una fuerte lluvia en la ciudad de Xalapa, por la cual resultaron inundadas distintas colonias, así como también se presentaron deslaves que afectaron a varias familias.



Una de esas familias fue la mía, pues vivimos en una pequeña casa ubicada en la calle Pinos de la colonia Lomas del Seminario y en la parte de atrás hay un talud que se deslavó con la lluvia, metiéndose lodo a nuestra humilde vivienda donde habitamos mi esposa y mis dos pequeños hijos.



Esa tarde, personal de Protección Civil del Ayuntamiento nos ayudó a sacar el lodo de nuestra casa, lo apilamos en la calle y nos dijo que en los días próximos iría a retirar el material que se deslavó pero hasta el día de hoy 4 de agosto, el material sigue ahí y ninguna otra autoridad se ha hecho responsable.



He reportado el problema en cuatro ocasiones con el Ayuntamiento, incluso hablé con el regidor décimo, Juan Ramón González Garibay, quien muy amablemente me atendió y pidió a uno de sus colaboradores que anotara mis datos y tomara nota de mi queja, esto fue el día 21 de julio. Al siguiente día una persona, de la cual desconozco su nombre y su cargo en el Ayuntamiento, se puso en contacto conmigo para pedirme fotos del día del deslave y del material que está en la calle para, según él, pasar el reporte.



Lo cierto es que hasta la fecha seguimos esperando a que vengan a recoger el material, pues como se lo he dicho al Ayuntamiento, no contamos con recursos para pagarle a un particular para que se lleve el material que está obstruyendo parte de la calle y ya hasta le está creciendo hierba.



Espero y hagan pública mi queja para ver si así hacen caso, ellos argumentan que no hay maquinaria disponible para atender mi petición pero siento que ya es mucho tiempo el que ha pasado. No es mucho material, calculo que son como 7m3, lo equivalente a una camionada que con una pala mecánica lo levantan en menos de una hora.