Pide Alcalde de Xalapa “llamar a cuentas” a periodista que acusa corrupción en licitación

El alcalde Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, rechazó los señalamientos hechos en una columna de opinión en los que acusan de actos de corrupción y desvío de recursos en la licitación del proyecto de luminarias LED para la Capital del Estado.



Recaló que todos los procesos licitatorios del Ayuntamiento son cuidados y vigilados y más éste al tratarse de un monto superior a los 40 millones de pesos.



“Hay que decir que todos los procesos de licitación son cuidados y vigilados pero quisiera decir en particular de este caso de la licitación de las lámparas LED, que fue extremadamente vigilado y observado, porque era un monto muy fuerte, de más de 40 millones de pesos”, refirió.



El Edil xalapeño definió este proyecto como una de las iniciativas más importantes para la ciudad, porque se trataba de dotarla de un buen alumbrado público, cumpliendo todos los requisitos técnicos que marca la Ley.



“De modo que la afirmación que hace esta periodista es una difamación, puesto que no da ninguna prueba. Son solamente dichos, solamente palabras sin ningún soporte o evidencia que dé contundencia a sus palabras”, expresó desde la sede de la Iniciativa Municipal para las Artes y la Cultura (IMAC).



Rodríguez Herrero reiteró que sus aseveraciones son calumniosas “porque me está atribuyendo a mí y a mis colaboradores un delito; es muy grave porque está de alguna forma juzgando, sin tener ninguna prueba, un comportamiento de un funcionario público”.



Asimismo, consideró que la comunicadora social está abusando de la libertad de expresión consagrada en la Constitución al dañar “el honor de un funcionario” y lastimar “la reputación de una administración” y es que acusa de omisiones a la contralora Municipal Andrea Doria Ortiz Aguirre y de “intentar salvarle el pellejo” a él.



Pidió a las autoridades y al gremio periodístico que “llamen a cuenta a esta persona porque no puede estar transgrediendo de forma irresponsable una facultad que nuestra Ley otorga a todo comunicador, hablar y expresarse pero con responsabilidad, decir la verdad, no mentir y eso me parece grave”.



Hipólito Rodríguez reafirmó que en este proceso de licitación de las luminarias para la ciudad se les dieron todas las garantías a las empresas que participaron para ganar el contrato.



“Las autoridades federales estuvieron observando el tema, hubo de hecho una queja de uno de los empresarios que participó en la licitación, se le dio todo el derecho a presentar toda su queja, su disidencia respecto al tema, todo esto se hizo de forma impecable, es impecable el procedimiento”, puntualizó.



Finalmente, recriminó a la periodista por “estar mintiendo” al no presentar alguna prueba para sustentar sus afirmaciones de presunta corrupción al interior de su Gobierno.