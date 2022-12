Pide AMLO no dejarse manipular con regalos de grupos criminales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a no dejarse manipular y usar por los grupos del crimen organizado que entregan juguetes o despensas, porque no lo hacen de buena fe y los quieren usar de escudo contra el gobierno.López Obrador dijo que los grupos criminales quieren reactivar esos mecanismos de apoyo social en las comunidades para que no haya vigilancia de las Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.“No se dejen manipular, eso no es bueno, aunque les den despensas, eso no es de buena fe, eso es para usar de escudo al pueblo”, expresó el presidente.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó las bandas de delincuentes se apoyaban mucho en la gente de las comunidades, que entregaban despensas, mercancías, juguetes o hasta les permitían llevarse huachicol para generar apoyos y que éstos impidieran decomisos.“Todo esto ha ido desapareciendo porque la gente sabe que eso es ilegal y que no se debe dar protección a la delincuencia porque es un mecanismo para poner por delante a la gente cuando hay una acción de la Guardia Nacional o de cualquier otra corporación", añadió.Señaló que hay entidades como Chihuahua, Michoacán y ahora en Jalisco donde hay “manifestaciones espontáneas” para impedir la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.