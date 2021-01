Pide AMLO no usar vacuna antiCOVID-19 con fines electorales

El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del Plan de Distribución de la Vacuna contra el virus SARS-CoV-2 ante la llegada de 439 mil 725 dosis de vacunas Pfizer.



A partir de este día, 879 brigadas iniciarán la vacunación al personal de salud de hospitales Covid-19, de los 32 estados del país.



A pregunta expresa sobre la suspicacia que genera que las brigadas de vacunación estén integradas por servidores de la nación, el Presidente señaló, “no debe de haber politiquería desde la Federación y no se debe de usar la vacuna con fines electorales”.



Aclaró, a él le toca vacunarse a finales de febrero.



El Primer Mandatario pidió a los hospitales Covid-19 que sean vacunados todos los trabajadores de los hospitales, “no directivos, no administradores, no dirigentes sindicales, ni influyentes sino los que están salvando vidas y a quienes se tienen que proteger”.



Solicitó también que se hagan las cosas bien, con honestidad, y que nadie se salté la fila y esperemos nuestro turno.



No queremos influyentismo, apuntó el Mandatario, “debemos dar ejemplo de buen comportamiento y demostrar que estamos a favor de la igualdad”.



Prometió, se está trabajando de manera organizada “y nos tocará pronto a todos”.



“Pronto estaremos protegidos para ya no padecer de esta pandemia y virus terrible que tanto dolor nos ha dejado”, comentó.



López Obrador agregó que existe una coordinación general del Plan de Vacunación donde participan todas las dependencias que tiene que ver con las 10 mil brigadas creadas.



La ruta de la Ciudad de México



Enumeró, “la ruta a la Ciudad de México que va a estar destinada a los 69 hospitales que están atendiendo esta pandemia, se llevarán a 6 estados que serán: Estado de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos y Tlaxcala”.



Para recibir los paquetes estarán presentes los coordinadores estatales designados por el Gobierno federal para recibir sus vacunas y hacer la designación de hospitales que atienden Covid.19.



En las rutas aéreas, apuntó, “se hará la distribución de las dosis a los 25 estados de la República restantes, para enviarlos a los hospitales Covid-19".



La brigada correcaminos y de vacunación



Mientras tanto, el Secretario de la Defensa apuntó que los centros de distribución están establecidos en instalaciones del Ejército, Fuerza Armada y de la Armada de México.



En cada uno de los hospitales aquí estará ya la Brigada Correcaminos, la brigada de vacunación, que va a ser la responsable de recibir en estas instalaciones hospitalarias todos los paquetes correspondientes.



Señaló, las Brigadas Correcaminos, brigadas o células de vacunación, son 879, que corresponden a los hospitales identificados. Estas estarán a las 7:00 de la mañana del día 13 ya en los hospitales activando la vacunación.



“Están integradas con dos servidores de la nación, dos promotores de programas sociales, cuatro elementos entre Sedena, Semar y Guardia Nacional, un enfermero, un médico y dos voluntarios”, acotó.



Continúo, “voy a explicar lo que es la Brigada Correcaminos, que es la brigada que será responsable en los hospitales de recibir estas vacunas. Estas brigadas tienen su base en los centros integradores”.



Activación de los centros integradores



“Los centros integradores es una localidad en donde se proporciona la atención a programas sociales, los cuales son coordinados y dirigidos por un servidor de la nación. Tenemos en el país 10 mil, como ya lo expresó el señor Presidente”, apuntó.



La activación de los centros integradores va a ser la base para concretar la fase de vacunación de los padrones de adultos mayores, también el de morbilidades diversas, el de profesores del sistema de educación nacional, pero en esta ocasión los vamos a utilizar en esta fase para concluir la vacunación del padrón profesional de todos los profesionales, del personal profesional de la salud que está empeñado en estos 879 hospitales que ya mencioné.



Dijo, “están desplegados en las 32 entidades federativas”.



Resaltó, “aquí, como ya lo vimos anteriormente, está la integración. Los servidores de la nación, que uno de ellos es el coordinador de la brigada; los elementos de los diferentes programas sociales, Sembrando Vida, promotor social o promotor de bienestar, de La Escuela es Nuestra o Becas ‘Benito Juárez’; por parte de las Fuerzas Armadas, Sedena, Semar o Guardia Nacional, cuatro elementos; el enfermero y el doctor, y los dos voluntarios”.



Este coordinador, este servidor de la nación, manifestó, “le estará reportando al centro coordinador estatal y al de bienestar para poder ir conjugando la información que nos va generando la actividad que van a desarrollar de vacunación”.



Su objetivo principal: concluir la vacunación de los profesionales de la salud empeñados en los hospitales Covid-19. “Una brigada se integra ya lo dijimos, pero lo voy a repetir, por 10 servidores públicos y dos voluntarios”.



Indicó, “los 10 servidores públicos, cuatro tienen que ver con secretarías que están llevando a cabo programas de desarrollo o bienestar en las comunidades”.



Aclaró, “hay 20 mil servidores de la nación en el país”.



Ellos, agregó, “con los que atienden a adultos mayores, los que atienden los programas de Sembrando Vida, los jóvenes construyendo el futuro, becarios, están en todo el territorio. Para que quede muy claro, no hay un municipio de México, de los cerca de dos mil 500 municipios en donde no haya un programa integral de desarrollo, no hay un pueblo en donde un adulto mayor no reciba una pensión”.



Entonces, indicó, “nada más hablando del programa de adultos mayores, son ocho millones de adultos mayores de los que reciben una pensión. De esos ocho millones, hay tres millones que no reciben su apoyo a través de una sucursal bancaria porque viven en comunidades muy apartadas”.



“Por eso se decidió desde el principio del Gobierno crear 10 mil centros integradores, que son pueblos ubicados de manera estratégica en donde llegan otras comunidades todavía más pequeñas, más dispersas, más marginadas. Entonces, hay estos 10 mil centros integradores”, concluyó.