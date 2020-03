Pide AMLO que empresas sin “función social básica” manden a trabajadores a casa

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las empresas sin una “función social básica” que dejen de laborar, al menos hasta el próximo 19 de abril, ante la pandemia de coronavirus en México.



En su conferencia “mañanera” de este jueves, el Ejecutivo también solicitó que todos los trabajadores de estas empresas mantengan sus prestaciones durante la contingencia.



“Ya se tomó tambien la decisión de que si son empresas que no tienen una funcion social básica, que nos ayuden los empresarios cuando menos este mes, hasta el 19 (de abril), manden a los trabajadores a sus casas con sus prestaciones, que nos ayuden de esa forma, un mes. Y que se queden los indispensables”, dijo.



Luego de que este miércoles, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informara que a partir de este jueves todo el Gobierno Federal suspenderá actividades, López Obrador señaló que comenzarán a aplicar medidas más estrictas de vigilancia en lugares como aeropuertos, “de entrada y de salida”.



“No cerramos el espacio aéreo, no se cierran vuelos, sólo en el caso de los vuelos a Estados Unidos”, dijo



El Presidente comentó que también se dialoga con el Gobierno de Canadá sobre los trabajadores mexicanos que laboran en aquel país gracias a un acuerdo, para que puedan mantener su estancia.



“Que con estrictas medidas sanitarias se les permita seguir porque es ingreso para las familias, vamos a ver si tenemos éxito y si se puede convencer y si los médicos lo autorizan”, dijo.



Sobre los trabajadores de Gobierno, señaló que también pueden estar en sus casas si no tienen “una función necesaria de servicio a la poblacion”.



“Ya ayer lo recomendó el equipo de salud, estén en sus casas, sólo quedarnos los que tenemos que hacerlo por nuestra responsabilidad, desde luego todo lo que tiene que ver con la seguridad pública, con los servicios de agua, de energía electrica, obviamente salud pero las otras áreas de Gobierno pueden tomarse este tiempo, manteniendo el mismo ingreso, las mismas prestaciones”, dijo.



López Obrador señaló que todo esto será una adenda al acuerdo que ya se tuvo sobre la suspensión de labores en áreas de Gobierno.