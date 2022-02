Pide AMOTAC cesar incremento de costos en uso de autopistas del Estado

Pese a que Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) suspendió, por el momento, el alza en las tarifas de peaje en las casetas, la acción afecta a toda la población del área, no sólo a los propietarios de vehículos.Lauro Rincón Hernández, líder de la Alianza Mexicana de Autotransporte AC (AMOTAC) en Veracruz, consideró lamentable el hecho de que se tenga un “gobierno voraz y hambriento de dinero” donde lo que menos interesa es que la sociedad sufra, a pesar de que son quienes pagan las consecuencias.Y es que explicó que no se está tomando en cuenta la situación económica que se vive a nivel nacional, de la que no se logra una recuperación total desde hace dos años."Con estas decisiones del gobierno se agrava la situación de toda la ciudadanía y obviamente se afecta a la gente que menos tiene, la gente que vive de un sueldo mínimo, pues son los que más van a padecer y a sufrir este tipo de impactos económicos", dijo Rincón Hernández.Agrego que otro problema es a pesar de que los costos en las autopistas incrementan cada año, el dinero recaudado se ocupa para otras cosas menos para darle mantenimiento a la carretera, pues las autopistas están en condiciones deplorables: "y son carreteras de alto riesgo, te dañan la suspensión, las llantas, deterioran tu vehículo, entonces realmente no tiene razón de ser este incremento más que para cumplir con los propósitos que tiene el Gobierno Federal de seguir regalando el dinero con programas a costilla de quienes sí trabajamos" concluyó.