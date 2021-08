Pide apoyo a Gobierno de Veracruz por detención “ilegal” de presuntos secuestradores

La abogada y hermana de Pedro “N” y Lorenzo “N”, María Bueno Páez, pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez y del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr que sean liberados tras 9 años de estar presos “ilegalmente” en el penal de San Miguel, en Puebla.



En conferencia de prensa, acusó que el 29 de agosto de 2012, elementos ministeriales poblanos entraron por la fuerza a su domicilio ubicado en la calle Lázaro Cárdenas, colonia Benito Juárez, de Xalapa, aprehendiéndolos y supuestamente golpeándolos y torturándolos.



“Ellos fueron detenidos ilegalmente, sin orden de aprehensión o cateo, en su domicilio ubicado en calle Lázaro Cárdenas, colonia Benito Juárez, de Xalapa, Veracruz, el 29 de agosto de 2012 aproximadamente de 10 a 11 horas, además de que fueron golpeados y torturados por policías de la Procuraduría General del Estado de Puebla, que portaban armas largas, rompiendo portón, puertas y algunos cristales de las ventanas, apuntando con éstas a vecinos e inquilinos”, puntualizó.



Bueno Páez señaló que los jóvenes fueron acusados del delito de secuestro de una persona en Puebla pero hay anomalías en el caso, como la causa penal que señala su detención en Alchichica y no en Xalapa.



Ante ello, expuso que hay pruebas como el celular que fue asegurado que muestra que su ubicación física era Xalapa; así como la grabación de llamada al 066 de su cuñada, donde pidió auxilio ante la irrupción de “un grupo armado” a su casa y también los testimonios de dos vigilantes de negocios cercanos que vieron lo que ocurrió.



“De que hay pruebas, hay muchas, hay más de 17 testimoniales que también manifiestan en cómo fue que ese día entró el grupo armado y cómo se los llevaron a ellos”, precisó al decir que en la reciente visita de López Obrador lograron entregar un oficio a personal de su Gobierno, sin poder hablar personalmente con él.



“Ha sido un proceso complicado y lleno de violaciones a sus derechos humanos, ya que simularon que los detuvieron en Alchichica, Puebla, para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la ciudad de Puebla, fabricando pruebas, negándoles el derecho a que fueran asistidos por un defensor particular, a que los examinara un médico legal y psicólogo distinto a la Procuraduría General del Estado, ocultaron pruebas, hay dilación y muchas más violaciones”, reiteró la litigante.



Además, acotó que no ha podido promover un amparo directo, porque carece de intervención al no resolverse hasta ahora de fondo; y también que a pesar de que ha pedido una prueba de reconstrucción de hechos, ésta no se ha desahogado.



“Lo que quieren nada más es mantenerlos privados de su libertad y no justifican, por eso no entran al estudio del fondo, porque si lo hicieran, es por lógica que los deben dejar en libertad”, ahondó María Bueno Páez.



En su petición, adicionalmente, pidió la intervención de la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Gladáns, para que se investigue y localice el expediente que se inició el 30 de agosto de 2012, con número 1055/2012/4°/Xal-08, “ya que desde que se inició la indagatoria el Ministerio Público ha limitado sus facultades que le consagra el artículo 21 constitucional y para colmo se extravió el expediente, llevan meses sin localizarlo”.