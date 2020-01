Pide apoyo para localizar a familia de Enrique González Manzanilla, gravemente enfermo

Él se llama Carlos Enrique González Manzanilla, nació en San Luis Potosí, tiene la edad de 62 años y hace 30 años él llegó a Xalapa para poder trabajar aquí, pasaron unos años hasta que hace más o menos un año, cuando estuvo trabajando no pudo asegurarse por lo mismo de falta de documentos.



Cuando él trabajaba tuvo un accidente en el que un clavo se alojó en su pie, por malos cuidados y falta de higiene se le complicó hasta el punto que ya estaba demasiado infectado, se le llevó al Hospital Civil y le dijeron que era necesario amputar porque ya le estaba llegando a otras partes del cuerpo, cuando le amputaron la pierna el hospital actuando de mala manera decidieron no hacerle biopsia a la pierna, por falta de dinero no se pudo hacer más.



Cuando lo dieron de alta, él estuvo en su casa, pero por falta de dinero no pudieron comprar la medicina necesaria para evitar problemas con el resto de su pierna, se puso mal, ya que la piel se le había puesto mal a tal punto que se le volvió a infectar, se le volvió a llevar al hospital y le detectaron que ya era cáncer en la piel y sólo le dieron medicamento y lo dieron de alta porque ya no podían hacer más por él.



Después se le llevó al CECAN para ver qué se podía hacer y le dieron esperanza, pero le piden identificación para que le den su medicamento y para que lo puedan atender como debe de ser, él está en su casa, vive con mi mamá que es su pareja, conmigo y con mis 3 niños.



Es por esto que solicito apoyo para localizar a su familia, ya que se encuentra muy delicado de salud y para poder atenderlo y para que le den la medicina que necesita nos piden sus identificaciones oficiales. Cualquier información, favor de comunicarse al número 228 113 7307.