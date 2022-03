Buena noche.Pido de su apoyo para que me ayuden difundiendo que el día de hoy viernes 18 de marzo alrededor de las 16:30 horas se me cayó mi cartera del coche.Mi coche estaba estacionado sobre la av Murillo Vidal frente a la casa #122 (adjunto foto).Mi cartera es de la Marca Fossil, la verdad no me interesa el dinero, sólo mis tarjetas e identificación.Si alguien vio o recogió la cartera, favor de comunicarse al número 2281341037. Se le gratificará a quien la entregue.Muchas gracias.