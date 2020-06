Hola que tal.



Solicito ayuda para localizar mi cartera, la perdí en una gasera que está antes de llegar al Castillo; la gasera me parece que es del gas Atlántico, se encuentra a un lado está la gasolinera, el lugar lo conocen como la tranca, la cual pertenece al Castillo Veracruz.



Me interesa recuperar mis identificaciones como INE y licencia de conducir tipo A, no estoy interesado en el dinero que llevaba; pero mi licencia sí porque forma parte de mi herramienta de trabajo y sin ello estoy sin trabajo.



Favor de contactar con Luis Antonio Fernández Vázquez al 2283616318.