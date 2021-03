Hola, no sé si me podrían apoyar.



El día de hoy tuve que llevar a un compañero de trabajo que le estaba dando un infarto a la clínica 66 del IMSS y por andar para allá y para acá mi cartera se cayó de mis bolsillos.



Sé que fue ahí donde la extravié porque todavía le pude ir a comprar una botella de agua. Cuando iba a salir de la clínica ya no la tenía, mis documentos están a nombre de Erik Giovanni Ramírez Rivera y en ella tenía dos licencias de conducir y dos tarjetas de circulación que es lo que más necesito ya que no cuento con suficientes recursos para poder recuperar los documentos.



Mi número de celular es 22 88 35 40 97 y el fijo es 22 83 67 54 09