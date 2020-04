Pide COPARMEX aplazar dos meses la Declaración Anual

La Delegación Xalapa de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) pidió aplazar por dos meses la Declaración Anual tanto de las personas morales como de las personas físicas.



Esto debido a la dificultad de los contribuyentes para solventar marzo.



"Creo que muchas empresas, por esta contingencia, tienen problemas en la presentación de su declaración anual y definitivamente me uno a la solicitud de que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda prorrogue por lo menos dos meses la declaración porque se vieron afectadas por esta circunstancia todo el mes de marzo", enfatizó.



Señaló además de las propias dificultades que implicó presentar la solicitud por medio de la página internet de la Secretaría de Hacienda.



"Aparte de que los procedimientos en la herramienta electrónica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) cambió mucho y hubo muchos factores que impedían procesar como en otros años la declaración", dijo.



Indicó que esto no será solo para las personas físicas, cuyo plazo para declarar vence el 30 de abril, sino para las personas morales "rezagadas" que no cumplieron con esta obligación en marzo.



"El año pasado fue un año muy crítico, un año de desaceleración económica muy fuerte y no tenemos un dato todavía fidedigno de como vamos a salir" observó el dirigente patronal.