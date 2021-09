Pide Corriente Crítica PRI incluir a menores de edad en estrategia de vacunación

Saludos, espero sea de interés el tema para su publicación, hoy los diputados del PRI hicieron su posicionamiento sobre el Presupuesto 2022 y no dijeron nada referente a los recursos para la posible compra de vacunas.Que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, considere la compra de vacunas contra el COVID, para menores de 17 añosCorriente Crítica Veracruz, pide a los diputados federales del PRI, abanderen esta causa.Que se incluya también, a la alianza con el PAN y PRDSolicitamos a los Diputados Federales del PRI, que propongan que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se consideren los recursos necesarios para la compra de vacunas contra el COVID-19 para todos menores de 17 años.La pandemia de COVID-19 a la fecha, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud, rebasa los 273,391 mil muertos y afecta también a los menores de 17 años, los que no están considerados en la estrategia de vacunación del Gobierno Federal, que los excluye con el pretexto de que no son población de alto riesgo y que es baja la posibilidad de hospitalización y muerte, el volumen de decesos varía dependiendo el rango de edad de los menores: en lo que va de pandemia, han muerto 407 niños de 0 a 5 años; 112 de 6 a 11 años, y 239 de 12 a 17 años, en total 758 fallecimientos, los casos acumulados de contagios entre la población menor de edad es de 156,990, cifras oficiales del mes de agosto.Los priístas sabemos que es la obligación de todo gobierno velar por que no enferme ni muera ni un solo mexicano, mucho menos los menores que son el futuro de México, el 38% de la población del país que son menores, 30 millones de adolescentes y niños mexicanos aproximadamente, no los defraudemos, no tan solo estamos obligados a dejarles y a heredarles un mejor mundo, un mejor país, estamos obligados a darles el derecho a la salud y a conservar sus vidas.Por este motivo la Corriente Crítica PRI Veracruz se dirige a los diputados Alejandro Moreno Cárdenas, Carolina Viggiano Austria, Rubén Moreira Valdez y José Francisco Yunes Zorrilla y toda la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, para solicitarles su solidaridad con los menores de 17 años que no han sido vacunados.Les solicitamos que propongan que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el año 2022, se incluyan los recursos suficientes para la compra de vacunas COVID-19 para menores de 17 años.Varias son las vacunas que ya cuentan con los estudios y autorizaciones para poder vacunar a los menores y estamos seguros que el próximo año ya se habrá autorizado el poder vacunar hasta a los recién nacidos, por eso consideramos necesario que se cuente con recursos para poder comprar las vacunas el año próximo.Esta es la mejor bandera que nuestro partido pueden y deben abanderar, la vacunación contra el COVID-19 a menores de 17 años y que deben hacerla extensiva a los partidos de la Alianza con el PAN y PRD.LaVacunaEsMiLucha contra el COVID-19 para menores de 17 añosLa vacuna es la lucha de la Corriente Crítica PRI VeracruzQue sea la lucha de los diputados y dirigentes del PRI y de la AlianzaJaime Gregorio Ortiz Alarcón