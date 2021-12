Pide CROC Orizaba sancionar a quienes despidan personal para no pagar aguinaldo

El despido de trabajadores antes de diciembre es una práctica muy común entre los patrones desleales que no aprecian la calidad de la labor que hacen sus empleados, manifestó el dirigente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en Orizaba, César Silva Reyes.Dijo que donde esta organización tiene contratos colectivos de trabajo esta acción no se permite. "Posiblemente la práctica se esté dando con trabajadores que no pertenecen a organizaciones sindicales, donde no están organizados. Pero con nosotros esto no ha ocurrido".Sin embargo es común y se ha observado, dijo, que al trabajador independientemente que lo den de baja para no pagar aguinaldos, también lo lleguen a tener dado de alta en el Seguro Social y en el INFONAVIT con un salario menor al que gana realmente."Y el trabajador se da cuenta cuando se incapacita y resulta que el Seguro Social le paga sus incapacidades en base al salario con el cual lo tienen reportado", por ello dijo que las autoridades laborales junto con la Secretaría del Trabajo, tendrían que sancionar enérgicamente a patrones que realizan estas prácticas tan amañadas.Destacó el líder sindical que esta es un práctica dónde los primeros en detectarla son los trabajadores y cuando hay las denuncias son las autoridades las que deberían actuar, "pero lamentablemente esto no ocurre porque la corrupción permea en todos los niveles".