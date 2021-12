Pide CROC que aumento salarial también se otorgue a trabajadores con contrato colectivo

El dirigente regional de la CROC, César Silva Reyes, señaló que el aumento otorgado a los minisalarios, debe ser extensivo a todos los trabajadores con Contrato Colectivo de Trabajo.Señaló que es muy posible que los patrones no quieran aplicar ese aumento a los empleados que se rigen por contratos colectivos o al menos intentarán negociarlo; sin embargo, este personal no puede quedarse rezagado con aumentos de 1, 2, 3 o 4 por ciento.“Yo creo que aquí se requiere que vayan a la par estos incrementos, de tal suerte que no llegue el salario mínimo y los rebase”, indicó.Silva Reyes recordó que a inicios de año se negociarán varios Contratos Colectivos de Trabajo con los ayuntamientos con los que tiene relación la CROC, como son Orizaba, Ixtaczoquitlán, Río Blanco y Fortín, entre otros, y si les ofrecen 2 o 3 por ciento sería inaceptable.Indicó que los emplazamientos se hicieron por 12 a 15 por ciento y si se logra al menos la media, ese personal recibirá entre 7 y 8 por ciento.Mencionó que el aumento que se otorgó al salario mínimo es una buena medida al ser el más alto en los últimos 40 años, sobre todo para ese gran porcentaje de trabajadores que lo reciben y que ahora podrán compensar el deterioro del minisalario.