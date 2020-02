Pide Dante Delgado mayor solidaridad al paro de mujeres el 9 de marzo

El senador Dante Delegado afirmó que debe haber una mayor solidaridad con las mujeres que se sumarán y promueven el #UnDiaSinMujeres, porque es una forma de visibilizar las demandas de este sector de la población.



Confió en que en los próximos días sean más mujeres y hombres, además de autoridades, los que se adhieran a este movimiento convocado para el 9 de marzo.



"Más de la mitad de las mujeres quieren que se haga ese paro y hay la solidaridad de los hombres también, ojalá en lo que resta de la próxima semana haya una solidaridad mayor porque creo que se debe visibilizar esta demanda de las féminas porque tenemos que hacer una cultura de respeto real a los derechos de las mujeres".



El Senador consideró que ya no son suficientes reformas a las leyes, porque se requiere un cambio a nivel cultural, el cual garantice los derechos e igualdad a las féminas.



El que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres debe ser arraigado en el colectivo y no sólo reconocerlo en la legislación.



"No es suficiente que se hagan reformas legales, ya constitucionalmente se ha dado la igualdad de oportunidades, de participación y obviamente hay que hacerle reformar leyes, es de aptitudes, de una cultura que debemos de arraigar", señaló.



Dante Delgado, finalmente, reconoció a las mujeres que promueven y que participarán en #UnDiaSinMujeres.