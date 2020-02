Pide Delegación de SEV en Poza Rica que escuelas refuercen protocolos de seguridad

En la delegación regional de la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en Poza Rica, sólo se tienen casos esporádicos de padres que se retrasen por recoger a sus hijos en sus planteles pero no son con frecuencia, reconoció la titular Melisa Hernández Pérez.



El caso de Fátima, una niña de siete años, que fue sustraída del plantel educativo aprovechando que su madre no llegó a tiempo por ella y lamentablemente fue torturada hasta morir, provocó reacción en el sector educativo.



Para la zona norte de Veracruz, en las escuelas públicas y privadas los maestros deberán reforzar protocolos por la seguridad de alumnos, en el caso de que haya retraso de padres de familia para recoger a sus hijos, explicó la funcionaria.



La delegada regional de la SEV dijo que los maestros han tenido siempre disposición de dar tolerancia. Sobre casos detectados de padres que no llegan puntualmente por sus hijos a la salida de la jornada escolar, reconoció que sí los hay pero el protocolo marca que la tolerancia para el personal de las escuelas para cuidar al menor es máximo 45 minutos.



Sin embargo, recalcó que los padres deben llegar a acuerdos con las autoridades escolares pero advirtió que los casos son esporádicos y no frecuentes.



Sobre el Operativo Mochila, para la revisión a los niños y adolescentes, a fin de evitar situaciones de violencia, dijo que eso depende de los padres.



Se le comentó la propuesta de un profesor sobre la enseñanza a niños de educación básica para evitar ser privados de la libertad, lo cual se compartió en video y se hizo viral en redes sociales, dijo estar de acuerdo para que pueda implementarse en las escuelas de esta región.