Pide Diócesis de Orizaba pruebas masivas para detectar COVID-19

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que es un derecho de los pobladores conocer de voz de las autoridades la verdad sobre la pandemia del COVID-19, de paso que el Gobierno realice mayor número de pruebas para no confundir ciertos síntomas en alguien y al final no se trate de coronavirus.



"Como se ha dicho en el caso de la pandemia y de la fase 3 en nuestro país, sí es importante tener el conocimiento lo más realista que se pueda de las cifras, porque eso crea mayor conciencia en la población, si se dan los números exactos la gente se da cuenta de las dimensiones del problema".



Agregó que si las personas tienen datos que evidencien la realidad del problema, es probable que asuman las medidas de protección y prevención para evitar los contagios masivos.



Pero también dijo que es responsabilidad de las instituciones correspondientes hacer las pruebas necesarias para detectar a quienes portan el virus, pues se puede confundir con otro tipo de enfermedades.



"La infodemia está provocando que las personas posiblemente se sientan mal por el estrés, entonces por eso es necesario, como se hace en otros países, realizar las pruebas masivas para detección del COVID-19".



El sacerdote enfatizó que el ocultamiento de información en nada ayuda, pues si se pretende hacer para no generar pánico el daño podría ser mayor. "Ante la falta de conocimiento y de conciencia de las dimensiones del problema, la gente puede seguir haciendo su vida normal y continuar contagiando".



Apuntó que la población tiene derecho a que se revele la verdad de la epidemia, es decir, lo que tiene que ver con las cifras en todos los aspectos de este mal que ha atacado a muchos países del mundo.