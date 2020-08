Pide Diputada panista ingreso mínimo vital ante crisis

La diputada federal Mariana Dunyaska García Rojas criticó la forma en trabajan los gobiernos federal y estatal para combatir la crisis económica por la pandemia de COVID-19.



"Seguimos promoviendo que esté Gobierno se haga sensible a generar un plan de reactivación económica, a aceptar lo que es el ingreso mínimo vital para las y los ciudadanos que desafortunadamente no pueden salir adelante y que requieren salir a la calle para poder llevar el sustento a su casa".



La legisladora criticó que la administración estatal, no esté poniendo el empeño que la entidad necesita ante los miles de veracruzanos fallecidos.



"No estamos viendo los resultados que se requieren ante esta grave contingencia de salud, siendo una mala copia de lo que manifiesta el presidente de la República. Quisiera que tomara conciencia de que ya son más de 3 mil familias las que no tienen un familiar, quien era quién sustentaba o sostenía la casa".



Recriminó que en Veracruz, se hayan perdido 50 mil empleos, provocando que la reactivación económica sea compleja si no existen los apoyos económicos que se necesitan.



De igual forma, hizo énfasis en los sectores gubernamentales, hayan olvidado trabajar para brindar seguridad a la población, ya que la violencia, los robos y demás delitos, van en aumento.