Pide Diputado sanciones “reales” por subejercicios en municipios

El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Sergio Hernández Hernández, pidió sanciones reales para los municipios que no ejerzan los recursos federales en su totalidad, como es el caso de Xalapa.



Lo anterior, tras cuestionarle sobre la iniciativa enviada por el mandatario estatal con la finalidad de establecer la autonomía financiera sobre el presupuesto de órganos y entes públicos.



"La iniciativa se turnó el día de ayer, y como todo en el Congreso, muchas de las cosas que se tramitan ahí no nos la pasan. Primero sería una tontería fomentar que los Ayuntamientos no ejerzan el recurso de las dependencias, sería como avalar que el Ayuntamiento de Xalapa estuviera haciendo lo correcto. Yo creo que todo lo que está pasando es totalmente en contra de lo que debe fomentarse en las administraciones. Y lo que debe fomentarse, después de los casos fallidos como Xalapa, es que haya sanciones reales por una mala planeación".



Respecto a la posibilidad de la intervención de la Tesorería Municipal, propuesta por su homólogo, Omar Miranda Romero, enfatizó que está de acuerdo pero no es la solución, ya que es una problemática que viene desde la mala planeación.



"Es algo que al final de cuentas no tiene que ver con la tesorería, estaría de acuerdo en que se interviniera, el tema no es si la tesorería pagó o lo devolvió. El tema es la mala planeación porque simplemente no tuvieron la capacidad de planear de manera correcta el programa de obras", expuso.



El Legislador criticó que el Presidente Municipal de Xalapa siga declarando que no hubo nuevamente subejercicio, cuando se puede apreciar lo contrario regresando 4 millones a la Federación.



"Escuchaba lo que le contestaba el Alcalde a mi compañero, pues está peor porque es un recurso que ya se tenía y lo dejó ir, es algo que no puede suceder, es un gobierno fallido", concluyó.