Pide estar pendiente del proyecto que tenga Gobierno estatal para la Ex Hacienda de Toxpan

El escritor Armando López Macip, consideró que se debe conocer el proyecto que tenga el Gobierno del Estado para la Ex Hacienda de Toxpan, pero se tiene que dar el beneficio de la duda y esperar sea bueno.Está recordar que en pasados días el Cabildo de Córdoba, decidió donar al Gobierno Estatal este predio."Habría que ver qué propone el Gobierno del Estado para la ex hacienda de Toxpan, pero para tranquilidad de los cordobeses lo que ahí se haga ahí se va a quedar, nunca se van a poder llevar ni la ex hacienda, ni las ruinas a otro lado.Además, seguirá siendo un patrimonio de los cordobeses. Pero mi experiencia me dice que cuando se unen todas las fuerzas del gobierno para hacer una obra, sí se puede".Consideró que los cordobeses tienen asentado en este edificio el patrimonio histórico prehispánico, porque alrededor de la exhacienda se encuentra un área donde hay ruinas arqueológicas."La propia Hacienda azucarera también es histórica, no conozco el proyecto que tenga en mente el gobierno de Veracruz como para tener una opinión calificada, pero en Orizaba el Museo de Arte del Estado de Veracruz pertenece al Gobierno de Veracruz y es una joya que ayudaron a rescatar muchas entidades tanto públicas como privadas".Dijo que la opinión que emite es externa, pero se basa, para expresarse, en la experiencia que tiene en diferentes recintos históricos y que son públicos.