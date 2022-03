Pide FNERRR revertir desaparición de escuelas de tiempo completo

Integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR), en Veracruz, se pronunciaron en contra de la desaparición de las escuelas de tiempo completo en el Estado y el país, pues afirmaron que esto afectaría a las familias de los niños que acuden a estos planteles.En conferencia de prensa, su representante estatal, Lorena Ixtepa Martínez, indicó que muchos padres y madres que no terminaron su primaria o secundaria tendrán dificultades para enseñar a sus pequeños al terminar las clases."¿Cómo les van a enseñar a sus hijos? Ellos no están capacitados para atender o resolver algunas dudas que ellos tienen y las escuelas de tiempo completo precisamente ayudan en esa parte para que los jóvenes tengan una mejor educación", afirmó.Ixtepa Martínez reiteró que con su desaparición se estaría afectando directamente el desarrollo académico de los niños y jóvenes de México."Como federación le decimos a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, que se revierta esta situación de cancelar definitivamente estas escuelas y sobre todo el presupuesto que se les entrega", puntualizó.Ante la aclaración que hiciera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que no se eliminarían, sino que se restructurarían, dándoles directamente el recurso a los asociaciones de padres de familia; la representante de la FNERRR acotó que con ello lo que se busca es el clientelismo electoral."Esto no ocurre de manera aislada, el Gobierno Federal, lo hemos dicho desde hace mucho tiempo que al querer eliminar los programas como estos, donde el Gobierno de la 4T dice que no quieren que existan intermediarios, lo que está haciendo no es más que la compra de votos masiva, aprovechan los puestos que tienen para que puedan hacer propaganda política", aseveró.Precisó que de continuar esta decisión de eliminar las escuelas de tiempo completo, pasarán de las ruedas de prensa, a las acciones de calle como las cadenas humanas, a fin de lograr revertir esto."Hay padres de familia, sobre todo madres, que se han acercado a nosotros para exponernos la situación y claro está que no están de acuerdo con que se cierren las escuelas de tiempo completo porque muchos padres no están capacitados para responder algunas dudas que tienen sus hijos", reiteró.