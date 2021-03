Pide frenar construcción de barda con vista a su patio trasero, en Veracruz Puerto

A quien corresponda:



He insistido ante el Alcalde Yunes Márquez y Luis Ramón Campa Pérez, de Obras Públicas, acerca de que no acepto una barda con vista a mi patio trasero. Ignoro quién lo autorizó, cuánto pagaron por ello, con base en qué reglamento fue autorizado (artículo o documento). Entregué fotos y video, así como identificación oficial en la Regiduría I al señor Eliot Portillo, ya que el regidor Luis Pineda García estaba ausente.



Soy adulta de la tercera edad, productiva (tengo empleo), viuda. Invaden mi privacidad. Los que construyeron comentan tener amistades en el Ayuntamiento y yo no los tengo.



Requiero una respuesta POR ESCRITO, en vista de que ya tiene CUATRO meses el reporte verbal y por correo electrónico y no hacen caso. También me ha tocado (a pesar de mi edad) limpiar cemento, levantar piedras e incluso cristales.



No estoy de acuerdo con ser vigilada por los que habitan al lado de mi casa. Han enviado a revisar mi domicilio en 2 ocasiones cuando yo soy la afectada. La barda NO LA CONSTRUÍ YO.



Atentamente,



Luz Aurora Chípuli Palma