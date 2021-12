Pide Iglesia a católicos a reflexionar el sentido de las posadas

Con la recta final del año transcurren las posadas y la preparación al nacimiento de Jesús, pero no todo es convivios y romper piñatas, señaló el padre Florentino Lucas Valdez, párroco encargado de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción.En reunión se canta “para pedir posada”, los anfitriones están dentro de la casa, los invitados fuera de ella, y las figuras de la Virgen María y san José no pueden faltar; se reflexiona algún texto bíblico de ese día y después se pasa al rompimiento de la piñata, al ponche y a los dulces.Pero eso no es todo, abundó. “¿Qué significa esto para nuestra vida de fe? ¿Tenemos tiempo para el que necesita ayuda? ¿Para el prófugo que busca asilo? ¿Tiempo y espacio para Dios? ¿Encuentra un lugar en nosotros o tenemos ocupada nuestra vida?”, cuestionó el presbítero.Dijo que por ello la representación de lo que sucedió en Belén, a través de las posadas, es un momento fuerte de reflexión y que espiritualmente coloca a la comunidad católica en camino rumbo al nacimiento de Jesús.“Así vivimos las posadas en nuestra parroquia con las pastorales y grupos, respetando los protocolos sanitarios; nos reunimos en estas fechas en la puerta principal de la Catedral a las 5:30 p.m., para después continuar con la misa, a las 6 p.m. Estás invitado”, concluyó el padreFlorentino Lucas.