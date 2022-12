Pide Iglesia no revictimizar a familiares de desaparecidos

El vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, pidió a las autoridades no revictimizar a quienes sufren la pérdida de un ser querido que no regresó a la casa o cuyo cuerpo fue hallado en una fosa clandestina."Hay muchas personas desaparecidas o sin reconocer en el SEMEFO, hay un dolor en las familias al no encontrar respuesta de quienes debería de ayudarlos a localizar a sus seres queridos".Agregó que una realidad son los procesos que por pandemia se han alentado en la procuración de justicia y en la identificación de personas encontradas en calidad de desaparecidas."Entonces ante esto la iglesia manifiesta en primer lugar una solidaridad con quien sufre, lo hemos manifestado con las personas que se acercan a nosotros buscando oración, palabra de consuelo, que se acoja su dolor, que se reconozca que ellos también están sufriendo y que no se genere una nueva victimizacion".Tampoco dijo el sacerdote, se debe generar más dolor con una indiferencia o trato inhumano que a veces tienen que enfrentar.Apuntó que en este tiempo donde tantas familias van a extrañar la presencia de un ser querido en la navidad, solo Dios puede dar consuelo, que puede ayudar a generar perdón en los corazones, a no dejar que la lógica de la violencia y maldad contaminen los corazones nobles".Finalmente conminó que aún y cuando el hermano haya hecho daño se le perdone, pues la navidad puede generar nostalgia humanamente hablando, pero a los que tienen fe y puestos los ojos en el Señor, tendrán la fortaleza que va más allá de los límites humanos.