Pide Limpia Pública de Xalapa llevar pinos navideños a centro de acopio, “no son basura”

Después del 6 de enero, Día de Reyes, las calles de Xalapa se vuelven “tiradero” de arbolitos de Navidad, observó el dirigente del Sindicato de Solidaridad Urbana de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Xalapa, Guillermo Caballero de Jesús.



Por lo anterior, el líder sindical recalcó que los pinos navideños no son basura y los empleados de Limpia Pública no tienen la responsabilidad de levantarlos ni transportarlos al centro de confinamiento de residuos en El Tronconal.



“No tenemos la responsabilidad de levantarlos porque son voluminosos y son muchísimos. A veces no nos damos abasto el día 2 (de enero) o después del día 6 es un tiradero de pinos por donde sea”, reprochó el dirigente de los trabajadores de Limpia.



Pidió a los que compraron arbolitos naturales no dejarlos en las calles con el resto de la basura, sino que los transporten a los centros de acopio dispuestos por el Ayuntamiento de Xalapa.



“Anteriormente, los llevábamos colgados en el camión recolector, pero no ingresaban al relleno sanitario, los ponemos a un costado del relleno. Por eso los invitamos a que los lleven a los centros de acopio”, pidió.



Recordó que los centros de acopio se ubican en el Centro de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en Limpia Pública y en el parque El Haya.