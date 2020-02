Pide Obispo de Orizaba a diputados no aprobar leyes “por gusto o por moda”

Las leyes no se deben adecuar por gusto o por moda, indicó el obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quién dijo qué no se pueden hacer o aprobar por una ideología como tal, que vive elementos extremos.



"Se tiene que adecuar para la digna convivencia y desarrollo de la persona de manera integral".



Añadió que lo que legislan los diputados tiene que ser algo serio y sus votaciones no tienen que ser por dedazo, ni por bancada, sino que deben de cumplir con su responsabilidad y buscar lo que es mejor para la comunidad.



Aunque reconoció que debe de haber actualizaciones en las leyes, dijo que se debe de revisar bien antes de llevar una reforma al cabo. "Se tiene que efectuar con la responsabilidad de un análisis serio de la realidad, valores y principios que dan sentido a la vida".



De hecho apuntó que las Cámaras deben formular leyes que ayuden a la preservación digna de la vida y los diputados no deben olvidar que no son absolutos. "Ellos tienen que mirar desde luego la formación de la ley que favorezca la vida y el bien común, pero también debe tener en cuenta el modo de pensar en los valores que la comunidad que los eligió tiene en sí".



El prelado coincidió con aquellos sectores y actores de la población que han pedido que se aborden temas como la seguridad, la salud, el empleo, antes que preocuparse los diputados por algunas otras iniciativas que no urgen tanto.



Aunque dijo que no se debe descuidar ni la una ni la otra, hay otros elementos fundamentales en torno a la familia como la seguridad, la dignidad de la persona, el respeto a la mujer en todas las circunstancias, el respeto y trato que se merece la familia y las personas, en los cuales se tiene que pensar.