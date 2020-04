Pide obispo de Orizaba dejar atrás el individualismo, ante crisis humanitaria

El obispo de la Diócesis de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, indicó que es necesario pensar en la crisis humanitaria actual y cambiar la idea que envuelve el individualismo, el egoísmo, la falta de solidaridad, donde el mundo violento no acaba, pero también se debe tener en cuenta que este momento abre horizontes para descubrirnos como hermanos, para escuchar el grito de los pobres y el grito del planeta enfermo.



"Necesitamos hacernos cargo del otro, organizar nuestras prioridades en la vida, pensar en cómo saborear la vida incluso en las situaciones difíciles que pasamos. El amor manifestado en Cristo nos hace que dejemos atrás los miedos".



La homilía se efectuó en capilla privada, respetando las instrucciones por COVID 19 y fue trasmitida a través de la red social del órgano informativo de la Diócesis.



Este domingo de ramos el obispo indicó que no se puede dejar de celebrar el centro de la salvación que es la pasión de Jesús y que empezó con su entrada a Jerusalén. "Esta celebración está marcada con la caridad, y hoy también la caridad es cuidarnos, pero también debemos vivir la caridad en casa".



Agregó que durante la Cuaresma se fueron dando los programas con celebraciones, pero en el camino apareció lo que veíamos lejano: el coronavirus.



"Nos alarmamos, nos asustamos y nos encontramos desorientados y de repente estaba ya la pandemia. Pero en este periodo cuaresmal nos descubrimos débiles y en peligro, estos días han sido diferentes, muchas oficinas y dependencias han cerrado".



Ello, dijo, no impidió celebrar aun a puerta cerrada la fiesta de la entrada del Señor a Jerusalén. Agregó que ahora desde la liturgia se deben abrir las puertas de la celebración de la Semana Santa en las casas, pero sobre todo en los corazones.



"Semana Santa hermanos es tiempo de gracia y reflexión, que nos permite contemplar el misterio de nuestra salvación en medio de los acontecimientos que nos envuelven. Cada año tiene su particularidad: contemplar el Señor Jesús el hijo de Dios hecho hombre, nuestro Mesías y Salvador, Dios que toma nuestra condición humana y que comparte el dolor, el sufrimiento, la angustia la muerte y que nos enseña a confiar en Dios a pesar de que no siempre vemos con claridad, a pesar de que no siempre vemos la luz".