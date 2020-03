Pide PAN permitir a clínicas privadas hacer pruebas de coronavirus

Los hospitales públicos no tienen la capacidad suficiente para tomar las pruebas de COVID-19 a la población, advirtió el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, al referir que las autoridades deben reconsiderar y permitir que los hospitales privados realicen las pruebas, de lo contrario, se avecina un grave problema de salud en Veracruz.



“Si el dengue nos pegó una paliza y nos puso en primer lugar nacional, no quiero imaginar que sucederá si no están dándole la atención debida al coronavirus”, dijo.



El líder partidista criticó la medida de prohibir a la iniciativa privada realizar dichas pruebas, pues considera que es momento de trabajar en conjunto y hacerse valer de los hospitales particulares para que se pueda dar la atención al mayor número de ciudadanos posible.



“Ellos no tienen la capacidad, vemos los hospitales saturados, no solo para pruebas de Coronavirus, simple y sencillamente tenemos en el estado una deficiencia en el sector Salud”, recordó.



Al respecto, definió que es sumamente importante que se tome en consideración vigilar y atender a la ciudadanía y si para ello necesitan apoyo del sector privado, deben asumirlo y trabajar en equipo por el bien de los veracruzanos.



Las pruebas, también son una medida de prevención, dijo al pedir conciencia al gobierno del estado, ya que la Salud de los ciudadanos está en sus manos y está situación puede afectar a miles de personas y generar decesos.



“Es importante que ellos vean el problema que se viene encima y que es precisamente la forma de actuar lo más pronto posible para que el sector Salud esté prevenido”.



Y es que señaló que en hospitales públicos de Xalapa y el estado, no tienen los lineamientos para la atención debida a posibles casos, de manera que no toman las previsiones para evitar contagios.



Por ello, urgió al gobierno estatal a tomar medidas urgentes y más fuertes, además de mantener al estado en alerta máxima ya que es la única forma de evitar contagios y ser el como siempre, el vergonzoso primer lugar en este tipo de padecimientos, por no estar capacitados para contenerlos.