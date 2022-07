Pide PAN que denuncia a funcionaria del Poder Judicial se resuelva en apego al derecho

La representante del Partido Acción Nacional (PAN) ante los órganos electorales en Veracruz, Ana Cristina Ledezma López, pidió a las autoridades jurisdiccionales resolver conforme a derecho la denuncia de violencia política de género que presentó la administradora General del Poder Judicial del Estado (PJE), Joana Marlen Bautista Flores, y que involucra a la diputada local Nora Jessica Lagunes Jauregui.Criticó que se haya publicado la información el mismo día que junto con el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se estaba haciendo la presentación de la Red Nacional para Evitar la Violencia Política en razón de Género."Esperamos que esto lo resuelvan las autoridades de forma apegada al derecho, a sus atribuciones. La diputada cuenta con todo nuestro respaldo", mencionó en entrevista al decirse preocupada de que algunos medios estén cuestionando la vida personal de una funcionaria, más a allá de la labor que desempeña en una institución como el PJE."Lo que tendrían que señalar son los logros y desaciertos de alguna o de cualquier mujer, pero desde el cargo público, no desde la vida privada", reafirmó Ledezma López al cuestionar que este hecho ya se haya convertido en un tema político.Al afirmar que en el PAN están "2 mil por ciento" en contra de la violencia contra las mujeres, acotó que la bancada blanquiazul en el Congreso Local ha sido la principal impulsora de iniciativas que permitan a las mujeres disfrutar de una vida libre de agresiones."Veracruz es el segundo Estado con el mayor número de violentadores en razón de género, pero la diputada Nora cuenta con todo nuestro respaldo. Insisto, la calificación hacia una mujer debe ser estrictamente, sobre todo en la vida pública, por su desempeño, no por su vida personal", ahondó.Por otro lado, adelantó que este martes 19 de julio el Instituto Nacional Electoral (INE) dará a conocer el segundo escenario de la nueva distritación federal y local en Veracruz, donde posiblemente ya vendrán las cabeceras que tendrán cada una de las demarcaciones."Tenemos hasta los primeros días de septiembre para que como partido político hagamos las observaciones y ya conozcamos las propuestas de cabeceras, probablemente (en el segundo escenario) vengan, la verdad es que son muchas etapas y seguramente ya se somete a votación del Consejo General entre noviembre y diciembre", expresó.Ana Cristina Ledezma externó que una de las críticas de los partidos en el tema de la organización de los nuevos distritos ha sido la agrupación de ciudades, cuyos habitantes no tendrían afinidad, tal es el caso de Tantoyuca con Pánuco, Tuxpan con Poza Rica o quitarle una parte de la Sierra de Papantla a esta demarcación y sumarla a Poza Rica.