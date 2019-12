Pide PC extremar precauciones en carreteras y en el uso de pirotecnia

De cara a las fiestas por Año Nuevo, la secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, recomendó a los viajeros extremar precauciones en carretera.



Alertó que durante esta temporada de vacaciones de invierno, la dependencia registró una alta incidencia de accidentes viales y con pérdidas humanas.



Lo anterior, debido a las condiciones de pavimento mojado en los caminos por lluvias y lloviznas, debido a los efectos del frente 26 y su masa de aire fría en el litoral veracruzano.



La funcionaria exhortó a la población a no recurrir al consumo de pirotecnia; es muy peligroso y las consecuencias pueden ser fatales en niños.



“Es muy peligroso y las consecuencias pueden ser fatales, (…) los más altos incidentes de quemaduras por pirotecnia son en menores de edad y son lesiones profundas, de pérdidas de miembros, de ojos, por un riesgo que no se necesita correr”, expuso la funcionaria.



Exhortó a la población a que en caso de utilizar tales artefactos, sea en espacios abiertos y alejados de pastizales.



Reiteró además el exhorto de no utilizar fogones o anafres para calentar las viviendas, debido a los riesgos de intoxicación por monóxido de carbono.