Pide PRD al INE y TEPJF vigilar “cuidadosamente” propaganda electoral

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Ángel Ávila Romero, hizo un llamado al ente comicial y a las Salas Superior y Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para que se cuide el tema de propaganda electoral y se evite la promoción personalizada de autoridades como el Presidente del República, Andrés Manuel López Obrador.



Por lo que se dijo satisfecho con la aprobación del acuerdo por el que se determinaron las campañas gubernamentales que sí se pueden transmitir durante las campañas electorales, que inician este domingo 4 de abril.



“Como Partido de la Revolución democrática, vamos a seguir insistiendo en el tema de la propaganda electoral, la propaganda electoral que se realiza todos los días desde el púlpito mañanero. Hoy creo que está claro, con estos criterios que van a entrar en vigor a partir de mañana, que ningún funcionario público y menos aún el Presidente de la República, puede decir los supuestos logros que ha realizado en su administración”, expresó Ávila Romero.



Durante su intervención en la sesión extraordinaria urgente, celebrada la noche de este sábado, reiteró que el INE tiene que mandar una señal clara que no va a permitir la transgresión de la Ley con la aprobación de este acuerdo y que evidentemente tiene que ir ejercer las facultades en el momento determinado cuando empiecen las campañas políticas.



“El PRD estará vigilante del tema de la propaganda personalizada, desgraciadamente será un tema en la campaña, ojalá que no, pero creo equivocarme. Nosotros estaremos desde el Consejo General denunciando cuando haya abusos de cualquier nivel de gobierno, lo vuelvo a decir y por eso vemos con beneplácito este acuerdo se presente en este Consejo General del INE”, señaló una vez más.



Refrendó con este acuerdo se podrán saber cuáles son las campañas que se pueden llevar a cabo y cuáles no. “Hoy está claro y lo vamos a seguir denunciando que el Gobierno sigue entrometiéndose en las campañas electorales, que sigue habiendo propaganda personalizada”.



Al respecto, el representante perredista aseguró que ello ocurre “desgraciadamente” con el tema de las vacunas, “cómo sigue habiendo propaganda personalizada de funcionarios públicos tanto del Presidente la República como de funcionarios estatales y funcionarios municipales”.