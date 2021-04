Pide PRD ante el Senado frenar hostigamiento contra oposición en Veracruz

En conferencia de prensa en el Senado de la República, el presidente de la Dirección Estatal del PRD de Veracruz, Sergio Cadena Martínez, externó su preocupación por la situación que priva en Veracruz en el marco del proceso electoral 2021 y solicitó su intervención para que se eviten hechos de sangre.



El líder del Partido del Sol Azteca refirió a la grave y preocupante situación de inseguridad que impera en Veracruz, donde se están violentando las garantías, los derechos humanos y pisoteando la libre participación de candidatos y candidatas.



“Estamos alarmados de lo que sucede en Veracruz, pedimos al Senado de la República haga lo correspondiente para frenar esta ola de ataques sistemáticos en contra de candidatas y candidatos, que se frene la persecución política. Lo de Goyo (“N”), lo de Rogelio (“N”) y ahora Nico (“N”), son botones de muestra de un gobierno incompetente que quiere hacer uso de la fuerza para bajar a una oposición que está creciendo fuertemente en Veracruz”, apuntó.



Criticó que la autoridad estatal en lugar de asumir la responsabilidad de darle seguridad y tranquilidad a las y los veracruzanos, en el arranque del proceso electoral, ha diseñado un plan para frenar a la oposición, a una oposición que ha crecido y recordó, en las últimas semanas tres compañeros de la alianza “Va por México” fueron privados de su libertad con temas legaloides, en donde sus derechos humanos no han sido reconocidos.



Cadena Martínez agregó: “Nos alarma que una vez arrancadas las (campañas a) presidencias municipales, que son las que encienden la pasión de los ciudadanos, si el gobierno no frena el hostigamiento, la represión y las aprehensiones injustas, Veracruz corre el riesgo de salirse de control, Y si se sale de control puede haber mucha sangre corriendo en Veracruz porque esto nos lleva a que los ciudadanos quieran tomar también acciones en contra de un mal gobierno que en lugar de darles seguridad, al contrario, está tomando acciones represivas”.



Finalmente, pidió al Senado de la República ayuda para encontrar el diálogo y así poder ir a elecciones con “piso parejo”, que permitan que los ciudadanos se expresen libremente el 6 de junio y gane quien tenga el mayor respaldo popular.



“Pero que no sea con la policía o con grupos que se dicen fuera de la Ley, pero que están al mando del gobierno quienes sigan amenazando y privando de la libertad a nuestras candidatas y candidatos”, concluyó.