Pide que UV postergue el regreso a las actividades escolares y laborales

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, soy asidua lectora de su prestigioso Periódico Digital.



El día de hoy martes 19 de mayo, leo la nota referente a la reunión llevada a cabo entre las autoridades universitarias de nuestra máxima Casa de Estudios -encabezada por la rectora Sara Ladrón de Guevara- y los representantes sindicales del Fesapauv, SETSUV y Afecuv entorno a una potencial reanudación de las actividades laborales y escolares, hecho que me sorprende porque estamos en días en que los contagios por la transmisión del Sars-COV 2 (COVID19) son exponencialmente altos y que la Universidad ya considere un próximo regreso a actividades, se me hace por demás un crimen de lesa humanidad, no sólo para la comunidad universitaria, sino también para las familias de alumnos, catedráticos y trabajadores que se verían expuestos a contagios y en general a la población del Estado.



La Universidad Veracruzana tiene presencia en 5 campus (Xalapa, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Boca del Río, Orizaba-Córdoba, Coatzacoalcos-Minatitlán) ciudades que concentran el mayor número (y en aumento) de casos del COVID 19.



Sirva la presente, como un llamado de Humanismo a las autoridades universitarias y principalmente a la rectora Sara Ladrón, para que, en el ámbito de sus facultades, sea postergado el regreso a las actividades escolares y laborales y cuando las condiciones sean al menos, si no las óptimas, si las que menos riesgos de contagio representen, porque está comprobado que el simple uso de cubrebocas no protege del todo de un contagio por COVID-19.



Agradezco la publicación de mi correo ante tan grande inquietud.



Sra. Karina Muñoz