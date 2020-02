Pide Regidor de Coatepec permitir a empleadas municipales participar en “Un día sin mujeres”

El regidor tercero de Coatepec, Jorge Luna Hernández, indicó que hará un llamado al Ayuntamiento para que se sumen al movimiento “Un Día sin Mujeres”, el 9 de marzo, para evitar que sean sancionadas las empleadas que decidan no acudir ese día a laborar.



“Hacer un llamado a sumarse y de alguna manera veamos cómo podemos apoyar, portar un distintivo, permitir ir a quienes se sumen a esta manifestación y evitar hacer sus labores este día. Vamos a proponerlo para que no se les sancione”, detalló.



El Edil, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos, criticó que actores y partidos políticos quieran “desvirtuar” el movimiento de mujeres, siendo que en su momento no hicieron políticas públicas para revertir la situación de violencia que se vive.



“A raíz de este movimiento legítimo, algunos actores políticos y partidos se han querido colgar de esta manifestación, sacar raja política, que la gente crea que ellos están del lado más vulnerable pero nunca hicieron políticas públicas para revertir esta situación. No se vale desvirtuar este movimiento justo y noble para (evitar) más feminicidios”, señaló.



Asimismo, consideró que de esta manifestación podría haber buenos resultados, aunque hizo un llamado para que se mantenga en un movimiento pacífico.



“A través de esta protesta pacífica tener resultados, se solicitaría esto a quienes se manifiesten. Una marcha pacífica puede dar resultados, no es nada nuevo y se ha llevado a cabo en otros países”, finalizó.