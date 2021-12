Pide Sacerdote que ley se aplique con apego a derecho

El vocero diocesano, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, expresó que se espera que la justicia no se esté aplicando para el beneficio de algunos y perjuicios de otros, pues acentuó: la ley debe aplicarse con apego a derecho.Cuestionado en referencia a las detenciones de diversos personajes de la política contrarios al color del gobierno, de las situaciones como el interés de la pasada Legislatura porque se tuviera un Concejo Municipal en Mixtla de Altamirano y ahora el que se tendrá en Veracruz, expresó:"Bueno como ciudadanos esperaríamos que todas las acciones estén determinadas por un Estado de Derecho, que no sea por revanchismo político o para favorecer a algunos partidos".Apuntó que debe de haber transparencia en la procuración de justicia, evitar situaciones que podrían manifestar injusticias o un desarrollo parcial en la aplicación de la ley."Esperamos que no se esté usando la ley en beneficio de algunos y perjuicios de otros. La ley se debe de aplicar pero siempre con apego al derecho, apego a la justicia y es como esperamos que se responda en el gobierno, para que también el anunciado fin de la corrupción se manifieste también el modo como se procura la justicia".